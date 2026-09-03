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H Ελληνίδα πρωταθλήτρια Tango στον ALPHA

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/09/2026 21:47

Ελληνίδα είναι η νικήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα  Τανγκό που έγινε στο Μπουένος Άιρες. Η Νιάμα Γερασοπούλου, μαζί με τον παρτενέρ της, πήραν την υψηλότερη βαθμολογία, ανάμεσα σε οκτακόσια ζευγάρια από όλο τον κόσμο.

Όπως λέει, το μήνυμα που στέλνει… είναι ότι όλοι πρέπει να παλεύουμε για τα όνειρά μας.

Ελληνίδα η παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο
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Ελληνίδα η παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο

 

 

 

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