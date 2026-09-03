H Ελληνίδα πρωταθλήτρια Tango στον ALPHA

Ελληνίδα είναι η νικήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Τανγκό που έγινε στο Μπουένος Άιρες. Η Νιάμα Γερασοπούλου, μαζί με τον παρτενέρ της, πήραν την υψηλότερη βαθμολογία, ανάμεσα σε οκτακόσια ζευγάρια από όλο τον κόσμο.

Όπως λέει, το μήνυμα που στέλνει… είναι ότι όλοι πρέπει να παλεύουμε για τα όνειρά μας.