Σοβαρό τροχαίο- Τραυματίστηκε νεαρή σε δίκυκλο στην παραλιακή Ναυπλίου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλιακή οδό Ναυπλίου – Νέας Κίου, στο ύψος του ΚΤΕΟ.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, μία νεαρή γυναίκα που επέβαινε σε δίκυκλο έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός του δικύκλου δεν τραυματίστηκε.

Τις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο παρουσίασε σημαντικά προβλήματα.

Καθοριστική ήταν η παρουσία εθελοντών της Ομάδας Διάσωσης Ναυπλίου, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στην περιοχή και έσπευσαν αμέσως δίπλα στην τραυματία. Της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και παρέμειναν μαζί της μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας της.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν την κινητοποίηση που ακολούθησε το τροχαίο και τις προσπάθειες των διασωστών να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έπεσε από το δίκυκλο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: Argolida24