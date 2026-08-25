Νέος Κ.Ο.Κ.: Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.700 παραβάσεις

Αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων.

Ειδικότερα, το διάστημα από 17 έως 23 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκαν 22.012 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.520 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 58 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 228 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.595 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 49 διανομείς), 183 επιβάτες δίκυκλων, 822 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 98 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-939- στην Αττική,

-639-στο Νότιο Αιγαίο,

-364- στα Ιόνια Νησιά,

-190- στην Κρήτη,

-146- στην Δυτική Ελλάδα,

-148- στη Θεσσαλονίκη,

-79- στη Θεσσαλία,

-55- στην Κεντρική Μακεδονία,

-47- στην Πελοπόννησο,

-44- στη Στερεά Ελλάδα,

-43- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-25- στο Βόρειο Αιγαίο,

-21- στην Ήπειρο και

-8- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.