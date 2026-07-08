Πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο στο Κερατσίνι

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα, σε κοντέινερ που βρισκόταν σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο βρισκόταν στην προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) στο Ικόνιο Κερατσινίου.

Το εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε φορτίο με μεταχειρισμένα ενδύματα και διάφορα μεταχειρισμένα είδη, απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το πλοίο. Μταφέρθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του λιμανιού, όπου η φωτιά αντιμετωπίστηκε πλήρως από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.