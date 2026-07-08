LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

08:15
ALPHA NEWS

Πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο στο Κερατσίνι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/07/2026 19:54
Πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο στο Κερατσίνι
screenshot @HellenicCoastguard

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα, σε κοντέινερ που βρισκόταν σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο βρισκόταν στην προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) στο Ικόνιο Κερατσινίου.

Το εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε φορτίο με μεταχειρισμένα ενδύματα και διάφορα  μεταχειρισμένα είδη, απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το πλοίο. Μταφέρθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του λιμανιού, όπου η φωτιά αντιμετωπίστηκε πλήρως από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

 Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης