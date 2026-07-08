Διακινούσε ναρκωτικά στο Μεταξουργείο

Συνελήφθη από την Αστυνομία, ένας 39χρονος αλλοδαπός, στην περιοχή του Μεταξουργείου, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ο 39χρονος, είχε ως ορμητήριο ένα διαμέρισμα στο Μεταξουργείο, όπου έκανε παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Μεταξουργείου, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε, και μετά από έρευνα, στην κατοχή του βρέθηκαν εξήντα φαρμακευτικά δισκία, καθώς και 650 ευρώ.

Οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα στο διαμέρισμά του, βρήκαν και κατάσχεσαν:

– 27 κιλά και 417 γραμμ. ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή και τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών,

– εξοπλισμός σφράγισης ναρκωτικών ουσιών,

– 51,6 γραμμ. κοκαΐνης,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– πλήθος νάιλον συσκευασιών,

– 2 μαγειρικά σκεύη και

– το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.