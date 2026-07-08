Χειροπέδες σε αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης- Λεία πάνω από 440.000 ευρώ

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης η οποία φέρεται να έκλεβε οχήματα και να προκαλούσε εκρήξεις σε ΑΤΜ σε όλη τη χώρα.

Οι αστυνομικοί είχαν οργανώσει επιχείρηση κατά την οποία πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του κατηγορούμενου και σε άλλους χώρους που χρησιμοποιούσε.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025 προκαλώντας εκρήξεις σε ΑΤΜ σε όλη τη χώρα. Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν οπλισμένα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικούς τροχούς κοπής και τοποθετώντας αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στα ΑΤΜ .Μετά την έκρηξη, αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα έφευγαν κατευθείαν από το σημείο χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακά» οχήματα.

Για να αποπροσανατολίζουν τις αρχές, δεν χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα όσο σχεδίαζαν και εκτελούσαν τις εγκληματικές ενέργειές τους. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, τα παραβίαζαν με ειδικό εξοπλισμό για να μην αφήνουν πίσω ίχνη.

Ο αρχηγός της οργάνωσης που συνελήφθη αποτελούσε πρόσωπο – κλειδί με την εμπειρία του διασφαλίζοντας την επιτυχία των ενεργειών.

Ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές ενώ μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν πυροβολήσει αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. κατά τη διαφυγή τους σε περιστατικό έκρηξης ΑΤΜ στην Αργολίδα το 2025.

Από τις έρευνες των αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 «επιχειρησιακά» οχήματα,

300 ευρώ,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

drone,

διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων και

26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Η λεία που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της ξεπερνάει τις 440.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και στον ανακριτή.