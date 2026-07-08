Θεσσαλονίκη: 12 λεπτά από τα ΚΤΕΛ έως το Ιπποκράτειο για έγκυο
Χρειάστηκαν μόνο… 12 λεπτά από τον Σταθμό των ΚΤΕΛ, μέχρι το Ιπποκράτειο το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για μια έγκυο.
Πιο αναλυτικά, εγκυμονούσα προερχόμενη από τη Βέροια, παρουσίασε σήμερα, συμπτώματα πρόωρου τοκετού, και έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Στις 15:44, με την παρουσία αστυνομικής δύναμης, το επιβατικό αυτοκίνητο που μετέφερε την έγκυο, παρελήφθη από τον κόμβο των ΚΤΕΛ, και το συνόδευσαν μέχρι το νοσοκομείο, μέσα σε μόλις… δώδεκα λεπτά.
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