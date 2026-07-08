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Λαθραία τσιγάρα σε … βαλίτσες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/07/2026 16:22
Λαθραία τσιγάρα σε … βαλίτσες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά …. 1346  πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης είχε μαζί τους ένας  26χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη  απο αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών χτες το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας ο 26χρονος κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθώς βρέθηκαν στις αποσκευές του τα  λαθραία τσιγάρα.

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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