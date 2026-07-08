Λαθραία τσιγάρα σε … βαλίτσες
Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά …. 1346 πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης είχε μαζί τους ένας 26χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη απο αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών χτες το απόγευμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας ο 26χρονος κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθώς βρέθηκαν στις αποσκευές του τα λαθραία τσιγάρα.
Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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