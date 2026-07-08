Στη φυλακή 64χρονος για ενδοοικογενειακή βία

To δρόμο για τις φυλακές, παίρνει ο 64χρονος, μετά από καταγγελία της 58χρονης συζύγου του, για συνεχόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε δωδεκάμηνη ποινή φυλάκισης, την οποία θα εκτίσει.

Η δίκη διεξήχθη με την βοήθεια διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, μιας και επρόκειτο για ζευγάρι κωφών.

Μεταξύ άλλων, στην κατάθεσή της, η 58χρονη, ανέφερε, ότι «δεν είναι η πρώτη φορά. Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Πίνει αλκοόλ και με ταλαιπωρεί. Γίνεται βίαιος». «Με έπιασε από τα χέρια και πήγε να με πνίξει, με κλώτσησε. Με δέρνει πολύ συχνά».

Κατά την απολογία του ο 64χρονος, παραδέχτηκε ότι την χτύπησε στα χέρια, ενώ, ζήτησε και συγνώμη για αυτό.

«Είχαμε μια διαφωνία για μια βιντεοκλήση στο κινητό. Έγινε φασαρία», είπε.