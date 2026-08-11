Συναγερμός σε παραλία – Λουόμενοι βούτηξαν στα κύματα

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τις διασώσεις που πραγματοποίησαν την Κυριακή ναυαγοσώστες σε παραλίες του Ρεθύμνου.

Λουόμενοι αγνόησαν την υψωμένη κόκκινη σημαία που υποδήλωνε τον κίνδυνο, θεώρησαν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κύματα, με αποτέλεσμα οι ναυαγοσώστες να τρέχουν και να μη φτάνουν.

Τουλάχιστον 10 άτομα έβγαλαν από τη θάλασσα μέσα σε 45 λεπτά.

Πηγή βίντεο: Facebook goodnet.gr