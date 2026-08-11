Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην Ανάβυσσο

Συνήθεια τα τροχαία στον δρόμο με τους οδηγούς να μην ακολουθούν επανειλημένα τον Κ.Ο.Κ.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Λεωφόρο Καραμανλή στην Ανάβυσσο το πρωί. Το αυτοκίνητο όπως φαίνεται και στην φωτογραφία αναποδογύρισε στο οδόστρωμα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Όπως αναφέρει η Ναταλί Κακκαβά ο συγκεkριμένος δρόμος αποτελεί «καρμανιόλα» για την περιοχή. Είναι ένας δρόμος πολύ επικίνδυνος. Οι οδηγοί κάνουν δυσκολότερη την κατάσταση με τις ταχύτητες που αναπτύσσουν, ενώ οι συνθήκες για τους πεζούς είναι απαγορευτικές.

Επισημαίνεται πως είναι απαραίτητη η συμμόρφωση των οδηγών στον Κ.Ο.Κ. αλλά και οι τακτικοί έλεγχοι για τις παραβάσεις προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.