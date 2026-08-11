Σάμος: Χειροπέδες για κακομεταχείρηση ζώων

Μία γυναίκα συνελήφθη το Σάββατο από αστυνομικούς στη Σάμο έπειτα από καταγγελία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να διατηρούσε αγροκτήμα στο οποίο είχε δύο σκύλους χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ευζωϊας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κακομεταχείρηση ζώων ενώ της βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.