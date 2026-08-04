Τροχαίο στο Άδενδρο με έναν σοβαρά τραυματία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Άδενδρο, και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, τα δυο αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη.