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Τροχαίο στο Άδενδρο με έναν σοβαρά τραυματία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/08/2026 13:52
Τροχαίο στο Άδενδρο με έναν σοβαρά τραυματία
Φωτογραφία αρχείου/ΙΝΤΙΜΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Άδενδρο, και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, τα δυο αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν σήμερα,  με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη.

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