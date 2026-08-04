Τροχαίο στο Άδενδρο με έναν σοβαρά τραυματία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Άδενδρο, και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.
Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, τα δυο αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις