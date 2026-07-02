Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των διαδοχικών εκρήξεων

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία που έμενε η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Βάγια Νέστορα, που έχασε τη ζωή της.

Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις βρίσκονται τρία άτομα που δρουν στη Θεσσαλονίκη και αναζητά αποτυπώματα και dna στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών.

Μας ενημερώνουν ο Πέτρος Καρσιώτης και ο Χρήστος Στεφανής.