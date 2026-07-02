Ναρκωτικά σε σχολείο

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες πέρασαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας, χθες το απόγευμα στο Γυμνάσιο της πόλης .

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας , οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονταν στον χώρο του Σχολείου όταν τους προσέγγισαν οι αστυνομικοί. Αμέσως τράπηκαν σε φυγή και οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν πεζή. Ο ένας απο αυτούς όταν τον προσέγγισαν οι αστυνομικοί αντιστάθηκε και στην συνέχεια συνελήφθη. Οι άλλοι δύο προσήλθαν στο Α.Τ. Ναυπάκτου όταν παρήλθε το αυτόφωρο .

Η έρευνα στους χώρους του σχολείου αποκάλυψε 2,5 γραμμάρια κάνναβης ενώ σε μοτοσικλέτα του ενός κατηγορουμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 2,7 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας.

Σημειώνεται πως ο ένας από τους κατηγορούμενους είχε συλληφθεί ξανά πριν από επτά μήνες στη Ναύπακτο για διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε Λύκειο αυτή τη φορά. Τότε είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τις αρχές 14 συσκευασίες με κοκαΪνη.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων ενώ αναμένεται να βρεθούν ενώπιων του Εισαγγελέα πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανία