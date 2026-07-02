Στη φυλακή 21 άτομα για ναρκωτικά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο- πιάτσες οπαδών

Σε συνολικές ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως και πέντε χρόνια και τρεις μήνες, καταδικάστηκαν 21 άτομα, που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων, που διακινούσαν ναρκωτικά, σε περιοχές όπου συγκεντρώνονταν οπαδοί ομάδων στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς και γύρω ή εντός από το γήπεδο ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων της ομάδας τους.

Το δικαστήριο, αθώωσε έντεκα άτομα, ανάμεσά τους και ένας που είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος, ενώ, όλοι οι καταδικασθέντες, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το δικαστήριο, μετέτρεψε σε συμμορία (πλημμέλημα), την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Εν τω μεταξύ, κρίθηκαν ένοχοι τέσσερις εκ των εμπλεκόμενων (με αναγνώριση ελαφρυντικού) και για τους υπόλοιπους η πράξη μετατράπηκε σε πλημμέλημα- είτε για ιδία χρήση είτε από εξαρτημένο πρόσωπο. Επιπλέον αθωώθηκαν όσοι διώκονταν για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Ακόμη κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για τους νόμους περί όπλων και φωτοβολίδων (πλημμελήματα).

Όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις της αναστολής οι ποινές τους ανεστάλησαν για τρία χρόνια, ενώ σε αντίθεση περίπτωση χορηγήθηκε αναστολή στην έφεση ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ή της παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος (για αυτούς που κρίθηκαν ένοχοι ως τοξικομανείς).

Κατά την αστυνομική επιχείρηση είχαν συλληφθεί 22 άτομα (οι λοιποί περιλαμβάνονταν στη δικογραφία). Εννέα εξ αυτών είχαν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Στις αστυνομικές έρευνες είχαν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, ακατέργαστη κάνναβη άνω του 1,5 κιλού, ηλεκτρονικές ζυγαριές, μαχαίρια, σιδερογροθιές, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 74.360 ευρώ.

Επιπλέον, σε προγενέστερο χρόνο είχαν κατασχεθεί 3,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε δέματα προς παράδοση σε καταστήματα των ΕΛΤΑ.