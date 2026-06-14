Πιερία: Λουόμενος εντόπισε ύποπτο πυρομαχικό αντικείμενο στη θάλασσα

Πυρομαχικό αντικείμενο, που εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι νάρκη, εντόπισε λουόμενος το απόγευμα του Σαββάτου σε θαλάσσια περιοχή της Πιερίας και ειδοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντικείμενο βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας Πιερίας, σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και σε απόσταση μόλις δέκα μέτρων από την ακτή. Το πυρομαχικό υλικό φέρει εμφανή σημάδια οξείδωσης.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης στο σημείο, ενώ ενημερώθηκαν η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.