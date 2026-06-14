Ηράκλειο: Συλλήψεις δύο ημεδαπών για ναρκωτικά, όπλα και παραβάσεις περί ζωοκλοπής

Δύο ημεδαποί, ένας 32χρονος και μία 56χρονη, συνελήφθησαν χθες (13.06.2026) στο Ηράκλειο, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, καθώς και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τ.Α.Ε. Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου.

Κατά τη διάρκεια των νομότυπων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε ποιμνιοστάσιο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τέσσερα όπλα, 256 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 8.725 ευρώ που εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και εξαρτήματα όπλων, μαχαίρια και ένα ξίφος.

Επιπλέον, στον εξωτερικό χώρο του ποιμνιοστασίου εντοπίστηκαν οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν. Παράλληλα, κατά τον έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής, λόγω έλλειψης ενωτίων.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.