Συνελήφθησαν δύο ημεδαπές για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή σε οίκους ανοχής

Έλεγχοι σε δύο οίκους ανοχής, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν δύο 70χρονες ημεδαπές για μαστροπεία, πραγματοποίησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν παράνομα τους οίκους ανοχής, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος. Επιπλέον, σε βάρος της μίας σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, καθώς είχε παραβιάσει σφράγιση που είχε επιβληθεί από τον αρμόδιο Δήμο.

Συνολικά, από τους δύο οίκους ανοχής κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.675 ευρώ, φύλλο χαρτιού και τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις που αντιστοιχούν σε ερωτικά ραντεβού και χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται ότι, τη δράση συνέδραμε η Μ.Κ.Ο. «Our Rescue», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Οι συλληφθείσες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ