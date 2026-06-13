Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη

Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 35 ετών στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα εντοπίστηκε στα σκαλιά της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη, φέροντας τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και κάλυκες. Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού και εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.