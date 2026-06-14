Θεσσαλονίκη: Πάνω από 830 χορευτές έσπασαν το Ρεκόρ Γκίνες στο μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο του κόσμου

Η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε μια τεράστια πίστα χορού, καθώς εκατοντάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν σε μια μοναδική εκδήλωση με στόχο την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ομαδικό ζεϊμπέκικο.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Κρήτη, τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και συμμετέχοντες από τη Νορβηγία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Κύπρο, ενώθηκαν σε μια κοινή προσπάθεια. Με απόλυτο συγχρονισμό εκτέλεσαν ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργύρου.

Η εκδήλωση με τίτλο «Guinness World Records™ Title Attempt for the Largest Zeibekiko Dance» διοργανώθηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της ΕΕΝΑΣΔ, συνδυάζοντας την προσπάθεια για μια παγκόσμια διάκριση με έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό: την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η χορογραφία, οι διοργανωτές ενημερώθηκαν ότι το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου, με 754 συμμετέχοντες, είχε ήδη καταρριφθεί. Συνολικά 830 χορευτές συμμετείχαν στην προσπάθεια, με τη διαδικασία να επιβλέπεται από επίσημο κριτή του Οργανισμού Guinness, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση του εγχειρήματος.

Ο χοροδιδάσκαλος της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και ιδιοκτήτης σχολής χορού, Θέμης Παραστατίδης, χαρακτήρισε τη διοργάνωση ως το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις σχολές χορού, τους πολιτιστικούς συλλόγους και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος τόνισε ότι η σημασία της δράσης ξεπερνά την κατάρριψη ενός ρεκόρ, καθώς μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα για τη νόσο Αλτσχάιμερ μέσα από έναν από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς χορούς.

Οι διοργανωτές υπογράμμισαν ότι το ζεϊμπέκικο της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μια προσπάθεια για μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ. Ήταν μια μεγάλη γιορτή μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, που ανέδειξε την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ.