Συνελήφθησαν δύο διακινητές που προωθούσαν παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες, 13 Ιουνίου 2026, σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου εντόπισαν το μεσημέρι, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, ημεδαπό οδηγό να κινείται με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε πέντε παράτυπους μετανάστες, με σκοπό την παράνομη προώθησή τους στην ενδοχώρα. Ο οδηγός συνελήφθη άμεσα.

Λίγες ώρες αργότερα, σε επαρχιακό δρόμο της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού διακινητή, ο οποίος μετέφερε με επιβατικό όχημα οκτώ παράτυπους μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας.

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς και χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ την προανάκριση για τις υποθέσεις έχουν αναλάβει τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Σαπών.