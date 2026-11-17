Με οικονομικό βοήθημα ύψους 1.500 ευρώ για κάθε νεογέννητο, συνδράμει ο Δήμος Ηρωϊκής Κάσου. Πρόκειται για εφάπαξ χρηματικό βοήθημα του οποίου η καταβολή δεν έχει εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, από τις 18 Νοεμβρίου 2026. Σημειώνεται πως το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου, προκειμένου κάποια οικογένεια να λάβει το επίδομα αρκεί ένας από τους δύο γονείς να είναι δημότης του Δήμου Ηρωικής Κάσου και να μένει μόνιμα στο νησί. Το βοήθημα χορηγείται ανεξάρτητα από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων. Η ρύθμιση καλύπτει αναδρομικά τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στόχος του μέτρου είναι η ουσιαστική βοήθεια στις οικογένειες οι οποίες διαμένουν μόνιμα στο νησί και σε γενικότερο πλαίσιο να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του δημογραφικού προβλήματος.