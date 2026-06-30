Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ο εργολάβος και ο μηχανικός ανάμεσα στους προσαχθέντες

Για το σημερινό περιστατικό με την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε στην προσαγωγή πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δυο εργάτες.

Προσήχθησαν για καταθέσεις στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, και θα δώσουν εξηγήσεις για τις εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη και φέρονται να προκάλεσαν την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας, αλλά, και για το αν είχαν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες εργασιών.