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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναζητά τυχόν εγκλωβισμένους η πυροσβεστική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/06/2026 15:31

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν τέσσερα άτομα εκ των οποίων 3 άνδρες και 1 γυναίκα.

Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

Παρ όλα αυτά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Μας ενημερώνουν ο Πέτρος Καρσιώτης, ο Άλκης Παππάς και Κατερίνα Αθανασιάδη

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