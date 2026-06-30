Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναζητά τυχόν εγκλωβισμένους η πυροσβεστική
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν τέσσερα άτομα εκ των οποίων 3 άνδρες και 1 γυναίκα.
Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.
Παρ όλα αυτά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη.
Μας ενημερώνουν ο Πέτρος Καρσιώτης, ο Άλκης Παππάς και Κατερίνα Αθανασιάδη
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