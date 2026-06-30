Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναζητά τυχόν εγκλωβισμένους η πυροσβεστική

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν τέσσερα άτομα εκ των οποίων 3 άνδρες και 1 γυναίκα.

Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

Παρ όλα αυτά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Μας ενημερώνουν ο Πέτρος Καρσιώτης, ο Άλκης Παππάς και Κατερίνα Αθανασιάδη