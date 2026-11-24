Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Τέλης Ζώτος σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Πλούσια πορεία στο σανίδι και τη μεγάλη οθόνη

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε το τελευταίο «αντίο» στον συνάδελφό του, με τον οποίο μάλιστα είχαν βρεθεί από κοντά πριν από λίγες μόλις ημέρες. Στο μήνυμά του εξήρε τον ζεστό χαρακτήρα του εκλιπόντος, καθώς και τη μακρόχρονη προσφορά του στο θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο, όπου ξεχώρισε για τις αξιόλογες ερμηνείες και τους χαρακτηριστικούς του ρόλους.

«Αντίο καλέ μας φίλε»

«Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.