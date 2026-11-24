Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» σε εγκληματική ομάδα τηλεφωνικών απατών προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στις Σέρρες.

Η υπόθεση αφορά έξι απάτες και μία απόπειρα που καταγράφηκαν στην πόλη από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2026, με τα θύματα να είναι κυρίως ηλικιωμένοι πολίτες.

Την έρευνα χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Με πρόσχημα δήθεν αστυνομικές επιχειρήσεις

Κατά την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς φέρεται να δρούσε μαζί με συνεργούς, οι οποίοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα παριστάνοντας τους αστυνομικούς.

Οι καλούντες χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα, υποστηρίζοντας ότι χρειάζονταν τη συνδρομή των πολιτών για να συλλάβουν άτομα που δήθεν προσπαθούσαν να τους εξαπατήσουν ή που τους είχαν απειλήσει στο παρελθόν.

Με αυτή τη μέθοδο, φέρονται να έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και αντικείμενα αξίας. Ο άνδρας που συνελήφθη κατηγορείται ότι αναλάμβανε την παραλαβή τους.

Μετρητά, 496 χρυσές λίρες και κοσμήματα

Οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει έως τώρα επτά περιστατικά, εκ των οποίων το ένα αφορά απόπειρα απάτης. Με βάση όσα δήλωσαν οι παθόντες, η ομάδα φέρεται να απέσπασε 24.930 ευρώ σε μετρητά, 496 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 420.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα σε όχημα ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 3.500 ευρώ, 42 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν 800 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Κατασχέθηκε και το όχημα

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς για την παράνομη δραστηριότητα.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών παραμένει ανοιχτή, με στόχο την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών της ομάδας και τη διερεύνηση τυχόν σύνδεσής τους με άλλες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης.