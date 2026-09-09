Βίντεο:Εξασθενούν τα μελτέμια. Πότε θα βρέξει

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί, , σε αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού εξασθενούν τα μελτέμια και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές νεφώσεις και μπόρες κυρίως στα Β/Δ ορεινά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι περιμένουμε νεφώσεις με μπόρες στη Στερεά και την Πελοπόννησο κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 34 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Την Παρασκευή θα περιοριστεί η αστάθεια και θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια.Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.Τέλος για τη συνέχεια προς το τέλος της εβδομάδας έρχονται περισσότερες βροχές.