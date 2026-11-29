Ξεκίνησε το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας «Αργος»

Αγώνα δρόμου δίνουν τα εκχιονιστικά μηχανήματα για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους στην Δυτική Μακεδονία .

Στην Καστορία που χιονίζει συνεχώς απο τις 04:00 τα ξημερώματα οι υπάλληλοι της Περιφέρειας προχωρούν σε αποχιονισμό των δρόμων.

Στην Φλώρινα ήδη έχει στρώσει για τα καλά το χιόνι με τους κατοίκους να έχουν λάβει τα μέτρα τους για την πτωση της θερμοκρασίας .

Στην Ξάνθη η χιονόπτωση είναι έντονη απο χθές το απόγευμα με πολλές περιοχές να έχουν χτυθεί στα ΄΄λευκά΄΄ και με τους κατοίκους να βιώνουν την απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της Ξάνθης οι εικόνες που αντίκρισαν σήμερα το πρωί θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, μετά το πέρασμα των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή.

Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε διάφορα σημεία της πόλης, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα και σπασμένα κλαδιά, ενώ κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν και βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.

Παράλληλα, εικόνες με πεσμένα δίκυκλα και αντικείμενα διάσπαρτα στο οδόστρωμα συνθέτουν ένα σκηνικό αναστάτωσης, με την εικόνα σε ορισμένα σημεία να είναι αποκαρδιωτική.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς τα εμπόδια στο οδικό δίκτυο ενδέχεται να δυσκολέψουν την κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τα σημεία όπου υπάρχουν πεσμένα δέντρα και κλαδιά και να μην πλησιάζουν επικίνδυνα αντικείμενα.

Η Ξάνθη μετρά τις συνέπειες της έντονης κακοκαιρίας, με τις εικόνες από τους δρόμους της πόλης να αποτυπώνουν τη δύναμη των ισχυρών ανέμων.

Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» σήμερα η κακοκαιρία

Το κύμα της κακοκαιρίας «χτυπάει» σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με τα έντονα φαινόμενα να καταγράφονται στην περιοχή της Θεσσαλίας , Εύβοιας και Σποράδες.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Αττική, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΜΥ. Κόκκινη ειδοποίηση έχει σημάνει επίσης, στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας.

Ο Χειμώνας είναι εδώ

Ο χειμώνας είναι εδώ…επισημαίνει ο Μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος

Δύο ημέρες πριν το τέλος του φθινοπώρου, ο χειμώνας κάνει τη δυναμική εμφάνισή του στη χώρα.

Στον χάρτη δίνεται το εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού για την Κυριακή 29/11, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.