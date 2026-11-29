Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς χθες οι αφίξεις στο νησί ήταν από 1.000.

Δύο λέμβοι με 142 μετανάστες εντοπίστηκαν επίσης σήμερα από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται από σκάφος της δύναμης FRONTEX στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Ακόμη μία λέμβος με 47 μετανάστες εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, νότια της Ιεράπετρας. Οι μετανάστες μεταφέρονται από περιπολικό του Λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας.