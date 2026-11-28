Στα λευκά ήδη τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Έντονη χιονόπτωση και στη Βεύη Φλώρινας όπως μεταδίδει το kozanimedia.

Και στην Βασιλίτσα χιονίζει και το έχει στρώσει για τα καλά με τις αρχές να προειδοποιούν οτι όποιος κινηθεί στην περιοχή θα πρέπει να έιναι εφοδιασμένος με αντιλιοσθητικές αλυσίδες .

Τα πρώτα χιόνια στην ορεινή Ξάνθη στο Δημάριο.

Σύμφωvα με τους μετεωρολόγους χιονοπτώσεις θα έχουμε και σε χαμηλότερα υψόμετρα με την θερμοκρασία να κάνει ΄΄βουτιά΄΄ σε αρκετές περιοχές στη Βόρειο Ελλάδα.

Κακοκαιρία «Άργος»Μηνύματα από το 112 σε Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Σποράδες

Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι όλος ο μηχανισμός, εν αναμονή της κακοκαιρίας , που αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές τις χώρας τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις δυνατές βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους.

Νέα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν το βράδυ του Σαββάτου (28.11.2026) σε Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Σποράδες, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» αναμένεται να πλήξει τις συγκεκριμένες περιοχές με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους.