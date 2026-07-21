Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και χρυσαφικά από 79χρονη
Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ έπεισαν79χρονη να αφήσει έξω από το σπίτι της μια πλαστική σακούλα με χρυσές λίρες και κοσμήματα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι δράστες απέσπασαν συνολικά 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, δύο χρυσά ρολόγια, δαχτυλίδια και άλλα χρυσαφικά μεγάλης αξίας, πριν εξαφανιστούν.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.
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