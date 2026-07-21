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Προστατευτική μπάρα διαπέρασε αυτοκίνητο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/07/2026 16:53
Προστατευτική μπάρα διαπέρασε αυτοκίνητο
INTIME

Νέο σοβαρό τροχαίο, αυτή τη φορά στην εθνική οδό Ναυπάκτου Ιτέας.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 3 άτομα, διέφυγε της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες κι ένα από τα σίδερα διαπέρασε το όχημα εγκλωβίζοντας τους επιβαίνοντες.

Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα τραυματίστηκαν 2 άτομα που μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Πάτρας. 

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