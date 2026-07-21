Βίντεο: Εργαστήριο … κάνναβης στην Κινέτα

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης ανακάλυψαν αστυνομικοί στην Κινέτα, το οποίο διατηρούσαν δύο άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας οι δύο άνδρες 59 και 48 ετών συνελήφθησαν χτες το μεσημέρι στο Περιστέρι και την Ελευσίνα αντίστοιχα και κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν με έρευνα σε σπίτια κατά την οποία σε ένα στην Κινέτα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

5 κιλά και 150 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 13 δενδρύλλια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 1.045 ευρώ, 3 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 2 οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως μέσα διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.





Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα