Μαίνεται η φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Δώδεκα εναέρια στη μάχη με τις φλόγες
Ενισχύονται οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Αργολίδας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν πλέον, 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
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