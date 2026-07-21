LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (Ε)

Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (Ε)

02:30
ALPHA NEWS

Μαίνεται η φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Δώδεκα εναέρια στη μάχη με τις φλόγες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/07/2026 17:05
Μαίνεται η φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
INTIME

Ενισχύονται οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Αργολίδας.

INTIME

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν πλέον, 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά στο Αδάμι Επιδαύρου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά στο Αδάμι Επιδαύρου

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης