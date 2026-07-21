Μαίνεται η φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Δώδεκα εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Ενισχύονται οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Αργολίδας.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν πλέον, 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.