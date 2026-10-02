Ρέθυμνο- Κλειστή η γέφυρα στα Ζωνιανά – Πώς γίνεται η πρόσβαση στα Λιβάδια

Διακοπή στην πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, μετά τη ζημιά που υπέστη η γέφυρα από την υπερχείλιση του ποταμού.

Η γέφυρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οι οδηγοί καλούνται να μην επιχειρούν τη διέλευση.

Για την πρόσβαση στα Λιβάδια, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να κινηθούν μέσω των διαδρομών Μουρτζανά – Επισκοπή – Άγιος Ιωάννης και Πέραμα – Χουμέρι.

Η περιοχή αντιμετωπίζει εκ νέου προβλήματα από τα έντονα φαινόμενα που έχουν σημειωθεί από χθες.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, αποφυγή των μη αναγκαίων μετακινήσεων και συμμόρφωση με τις οδηγίες των συνεργείων και των υπηρεσιών που βρίσκονται στο σημείο.

Οι κάτοικοι καλούνται παράλληλα να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για τυχόν νέες αλλαγές στην κυκλοφορία.