Δύσκολη νύχτα στην Ιεράπετρα. 15 απεγκλωβισμοί κατοίκων
Δύσκολη η νύχτα στην περιοχή Φέρμα της Ιεράπετρας Ιεράπετρα. Το νερό έπεσε με πολύ μεγάλη δύναμη με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από τη Φέρμα προς την Ιεράπετρα .
Όπως μεταδίδει η Ελένη Στάθογλου, δεκαπέντε πολίτες εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητα τους με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους . Ανάμεσα τους και τέσσερις Γερμανοί Τουρίστες .
Το σημείο που πλημμύρισε πέρυσι είχε ΄΄λαβωθεί΄΄ από τις πυρκαγιές με αποτέλεσμα φέτος η ορμή του νερού να γίνει καταστροφική .
Κάτοικος της περιοχής που έζησε την δύσκολη νύχτα έλεγε στον Alpha ότι ΄΄ έπεσε το νερό που πέφτει όλο τον χρόνο ΄΄.
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