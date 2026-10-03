Δύσκολη νύχτα στην Ιεράπετρα. 15 απεγκλωβισμοί κατοίκων

Δύσκολη η νύχτα στην περιοχή Φέρμα της Ιεράπετρας Ιεράπετρα. Το νερό έπεσε με πολύ μεγάλη δύναμη με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από τη Φέρμα προς την Ιεράπετρα .

Όπως μεταδίδει η Ελένη Στάθογλου, δεκαπέντε πολίτες εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητα τους με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους . Ανάμεσα τους και τέσσερις Γερμανοί Τουρίστες .

Το σημείο που πλημμύρισε πέρυσι είχε ΄΄λαβωθεί΄΄ από τις πυρκαγιές με αποτέλεσμα φέτος η ορμή του νερού να γίνει καταστροφική .

Κάτοικος της περιοχής που έζησε την δύσκολη νύχτα έλεγε στον Alpha ότι ΄΄ έπεσε το νερό που πέφτει όλο τον χρόνο ΄΄.