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Δύσκολη νύχτα στην Ιεράπετρα. 15 απεγκλωβισμοί κατοίκων

΄΄ Έπεσε το νερό του χρόνου ΄΄
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/10/2026 07:18
Δύσκολη νύχτα στην Ιεράπετρα. 15 απεγκλωβισμοί κατοίκων
Δεκαπέντε απεγκλωβισμοί στην Ιεράπετρα INTIME

Δύσκολη η νύχτα στην περιοχή  Φέρμα της Ιεράπετρας  Ιεράπετρα. Το νερό έπεσε με πολύ μεγάλη δύναμη με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από τη Φέρμα προς την Ιεράπετρα .

Όπως μεταδίδει η Ελένη Στάθογλου,  δεκαπέντε  πολίτες εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητα τους με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους . Ανάμεσα τους και τέσσερις Γερμανοί Τουρίστες .

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Το σημείο που πλημμύρισε πέρυσι είχε ΄΄λαβωθεί΄΄ από τις πυρκαγιές με αποτέλεσμα φέτος η ορμή του νερού να γίνει καταστροφική .

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Κάτοικος της περιοχής που έζησε την δύσκολη νύχτα έλεγε στον Alpha  ότι ΄΄ έπεσε το νερό που πέφτει όλο τον χρόνο ΄΄.

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