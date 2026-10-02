LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

07:20
ALPHA NEWS

Εισβολή με βαριοπούλα στο Λαύριο- Ποινική δίωξη στον δράστη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/10/2026 23:49
Εισβολή με βαριοπούλα στο Λαύριο- Ποινική δίωξη στον δράστη
AP Photo/Aaron Favila

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου για το αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο.

Ο Εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της

βαριοπουλα εισβολη Λαυριο μαχαιρωμα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισβολή με βαριοπούλα στο Λαύριο

Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε Ανακριτή. Εκεί θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι όπου βρίσκονταν η πρώην σύντροφός του και ο σύντροφός της. Φέρεται να έσπασε την τζαμαρία με βαριοπούλα και στη συνέχεια να επιτέθηκε στο ζευγάρι με μαχαίρι.

Ο 33χρονος άνδρας δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Η 32χρονη τραυματίστηκε στους πνεύμονες, την πλάτη και το πρόσωπο. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν στο σπίτι και τα δύο μικρά παιδιά του κατηγορούμενου και της 32χρονης.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης