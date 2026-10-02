Εισβολή με βαριοπούλα στο Λαύριο- Ποινική δίωξη στον δράστη
Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου για το αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο.
Ο Εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της
Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε Ανακριτή. Εκεί θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι όπου βρίσκονταν η πρώην σύντροφός του και ο σύντροφός της. Φέρεται να έσπασε την τζαμαρία με βαριοπούλα και στη συνέχεια να επιτέθηκε στο ζευγάρι με μαχαίρι.
Ο 33χρονος άνδρας δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
Η 32χρονη τραυματίστηκε στους πνεύμονες, την πλάτη και το πρόσωπο. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν στο σπίτι και τα δύο μικρά παιδιά του κατηγορούμενου και της 32χρονης.
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