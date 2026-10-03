Ηράκλειο: Στο φως κύκλωμα μαστροπείας – Έφερναν κοπέλες από τη Ρουμανία και τις εξέδιδαν

Κύκλωμα έφερνε νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία, τις κρατούσε υπό καθεστώς ομηρίας και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες στο Ηράκλειο της Κρήτης.Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα ο οποίος φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές με την καταγγελία 28χρονης από τη Ρουμανία έγινε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, από τον Αύγουστο του 2025 ο 32χρονος την εξέδιδε σε ξενοδοχεία του Ηρακλείου, εισπράττοντας χρήματα. Παράλληλα, η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την είχε χτυπήσει, ενώ έκανε καταγγελία και για βιασμό.

Τα ερωτήματα με την ταυτότητα της 28χρονης

Ιδιαίτερη πτυχή της έρευνας αποτελεί η υπόθεση με τα προσωπικά έγγραφα της νεαρής γυναίκας, αφού η 28χρονη φέρεται να ανέφερε αρχικά ότι ο 32χρονος σύντροφός της είχε στην κατοχή του την ταυτότητά της.Ο ίδιος, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το έγγραφο βρισκόταν στα χέρια ενός 48χρονου Ρουμάνου, ιδιοκτήτη γραφείου μεταφορών.Οι λόγοι για τους οποίους η ταυτότητα της 28χρονης φέρεται να είχε περιέλθει στην κατοχή του συγκεκριμένου άνδρα αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που διερευνάται.