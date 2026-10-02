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Κρήτη: Η κακοκαιρία κλείνει δρόμους – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/10/2026 23:41
Κρήτη: Η κακοκαιρία κλείνει δρόμους – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στην Κρήτη, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο Ηράκλειο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Ιρλανδική διάβαση της οδού Καστοριάς, στον Κατσαμπά, καθώς και στην αντίστοιχη διάβαση της οδού Λυκίου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.

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Κλειστή είναι επίσης η Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια, προς Μελιδοχώρι, στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.

Προβλήματα καταγράφονται και στο Ρέθυμνο. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά, αλλά και στον δρόμο από Αξό προς Ζωνιανά.

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Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την οδήγηση, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και τα σήματα της Τροχαίας.

Η ενημέρωση για νέες διακοπές κυκλοφορίας και τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο θα συνεχιστεί ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

 

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