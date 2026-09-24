Περιφερειακός Θεσσαλονίκης: Κλείνει απόψε και στα δύο ρεύματα

Κλειστός θα είναι απόψε, ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών για το Flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 23:00 έως τις 05:00 της Παρασκευής, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Οι ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Ανατολικά

Στο ρεύμα προς Ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο), για τα οχήματα που κινούνται από την πλευρά του ΤΙΤΑΝ.

Τα οχήματα θα εξέρχονται προς Ευκαρπία και, με τη χρήση της κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης, θα κατευθύνονται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη Λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, τα οχήματα που κινούνται στο κύριο ρεύμα της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού προς Ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία). Από εκεί θα συνεχίζουν μέσω Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Δεν θα επιτρέπεται επίσης η είσοδος στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς Ανατολικά, από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των Νοσοκομείων.

Τι ισχύει στο ρεύμα προς Δυτικά

Στο ρεύμα προς Δυτικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου του κόμβου και στη συνέχεια θα κινούνται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις πινακίδες σήμανσης, ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακές συμφορήσεις.