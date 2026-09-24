Τροχαίο στην Νέα Πέραμο στην Καβάλα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγγαίου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται όπως αναφέρει το On Camera News Center TV.Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας υλικές ζημιές στα δύο οχήματα. Ευτυχώς, παρά την ένταση της πρόσκρουσης, δεν αναφέρθηκαν θύματα.Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.Το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρά τροχαία ατυχήματα