Mικρή αλεπού κινδύνευσε με στραγγαλισμό σε δίχτυα τέρματος

Ένα δίχτυ ποδοσφαίρου λίγο έλειψε να γίνει παγίδα θανάτου για μια μικρή αλεπού στην Ανάβυσσο.

Το ζώο μπλέχτηκε στα δίχτυα γηπέδου στη Νέα Φέριζα και κινδύνευε ακόμη και να στραγγαλιστεί.

Ένας παρατηρητικός πολίτης αντιλήφθηκε την αλεπού και ειδοποίησε αμέσως για βοήθεια.

Εγκλωβισμένο αλεπουδάκι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FACEBOOK- Marianna Rizou

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Κώστας Γκίκας επικοινώνησε με τη Φιλοζωική Ομάδα Λαγονησίου και οι εθελοντές Μαριάννα Ρίζου και Κωνσταντίνος Ρέππας έσπευσαν στο σημείο.

Με προσεκτικούς χειρισμούς έκοψαν τα δίχτυα που είχαν τυλιχτεί γύρω από το σώμα του μικρού ζώου και κατάφεραν να το απελευθερώσουν.

Η αλεπού, εμφανώς τρομαγμένη αλλά χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, δεν έχασε χρόνο. Μόλις βρέθηκε ελεύθερη, έτρεξε ξανά προς το φυσικό της περιβάλλον.

Οι εθελοντές απευθύνουν έκκληση στους υπεύθυνους των γηπέδων να ασφαλίζουν τα δίχτυα όταν δεν χρησιμοποιούνται, καθώς μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες θανάτου για αλεπούδες, γάτες, σκύλους, πουλιά και άλλα ζώα.