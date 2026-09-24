Είχε βάλει τους μετανάστες στο πορτ-μπαγκαζ

37χρονος Ρουμάνος μετέφερε παράνομα μετανάστες. Οι αστυνομικοί τους βρήκαν στο πορτ-μπαγκαζ.

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν χθες ένα ύποπτο αυτοκίνητο στην παλιά εθνική οδό Καβάλας- Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 37χρονο οδηγό να σταματήσει, αλλά πρσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις μετανάστες στο πορτ-μπαγκαζ, όλοι Ιρανοί, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Μάλιστα, ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα από την ελληνοτουρκική μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους.