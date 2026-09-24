Παναγία Μυρτιδιώτισσα- Η γιορτή και η ιστορία της εικόνας

Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, τιμάται η Παναγία Μυρτιδιώτισσα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές των Κυθήρων.

Για τη μεγάλη γιορτή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Σεραφείμ, Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Όπως ανέφερε, η 24η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στην εύρεση της εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας από έναν ταπεινό βοσκό, αλλά και στο θαύμα της ίασης ενός παραλύτου.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία εμφανίστηκε στον ύπνο του βοσκού και του υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν η εικόνα.

Ο βοσκός αναζήτησε την εικόνα και τελικά τη βρήκε σε περιοχή όπου υπήρχαν μυρτιές. Από εκεί προήλθε και η ονομασία «Μυρτιδιώτισσα».

Στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα, ο βοσκός δημιούργησε ένα μικρό εκκλησάκι. Η παράδοση γύρω από την εικόνα συνδέθηκε στη συνέχεια με πολλές μαρτυρίες πιστών για θαυματουργές θεραπείες.

Κάθε χρόνο, πιστοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας φτάνουν στα Κύθηρα για να τιμήσουν την Παναγία Μυρτιδιώτισσα και να προσκυνήσουν την εικόνα της.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές για το νησί, με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις να συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου.