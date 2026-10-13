Πέντε συλλήψεις σε ένα τριήμερο στη Δυτική Μακεδονία

Πέντε άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας για υποθέσεις ναρκωτικών και παράνομης εισόδου στη χώρα.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων. Οι Αρχές κατάσχεσαν συνολικά 24,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι συλλήψεις σε Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Στις 9 Οκτωβρίου 2026, το απόγευμα, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 29χρονο αλλοδαπό σε περιοχή της Καστοριάς. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Καστοριάς.

Στις 10 Οκτωβρίου, στην Κοζάνη, συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον έλεγξαν και εντόπισαν στην κατοχή του 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Την ίδια ημέρα, στην Καστοριά, συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 39 και 46 ετών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 24,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε αγοράσει νωρίτερα από τον 39χρονο, έναντι χρηματικής αμοιβής, μικροποσότητα κάνναβης που αντιστοιχούσε σε δύο αυτοσχέδια τσιγάρα.

Σύλληψη 67χρονης στη Φλώρινα

Στις 11 Οκτωβρίου, το απόγευμα, συνελήφθη και μία 67χρονη αλλοδαπή σε περιοχή της Φλώρινας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Για την υπόθεση συνεργάστηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών και του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Νίκης.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και περιπολιών από τις αστυνομικές υπηρεσίες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι και οι περιπολίες συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.