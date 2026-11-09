Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλλήνη έως τον Μάιο του 2027

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή του Δήμου Παλλήνης, από σήμερα έως τις 9 Μαΐου 2027, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προς Αθήνα και Ραφήνα, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τζακιών και Κολόμβου.

Ειδικότερα, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας, θα διακόπτεται εναλλάξ η κυκλοφορία ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα οχήματα θα κινούνται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Για τα οχήματα που κινούνται προς την οδό Τριανέμη, στο ρεύμα προς Αθήνα, προβλέπεται εκτροπή μέσω των οδών Πλουτάρχου, Γκάτσου, Τζακιών και Γ. Βακαλόπουλου.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία την ημέρα

Ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται και κατά τις ώρες 07:00 έως 19:00. Συγκεκριμένα, όταν οι εργασίες περιορίζονται στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας, τα οχήματα θα εξυπηρετούνται από τις λωρίδες που θα παραμένουν διαθέσιμες.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περνούν από τα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση, ώστε να κινούνται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.