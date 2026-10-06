Πάτρα: Συνελήφθη μέλος συμμορίας για 25 κλοπές και εμπρησμό

Ένα μέλος εγκληματικής ομάδας συνελήφθη χθες στον Ριγανόκαμπο Πατρών, μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η ομάδα κατηγορείται για 25 κλοπές, μία ληστεία και έναν εμπρησμό στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δέκα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι και οι κηδεμόνες τους.

Στόχος τα σπίτια – Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση της ομάδας εκτεινόταν από τον Φεβρουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν την περιοχή του καταυλισμού Εγλυκάδας/Ριγανόκαμπου.

Τα μέλη της κινούνταν πεζή ή με οχήματα και έβαζαν στο στόχαστρο κατοικίες σε γειτονικές περιοχές. Μπήκαν σε σπίτια παραβιάζοντας εισόδους ή από ανασφάλιστα παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ακόμη και σε ορόφους μέσω αναρρίχησης.

Οι κλοπές γίνονταν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να άσκησε σωματική βία σε γυναίκα, προκαλώντας της σωματικές βλάβες, προκειμένου να πάρει κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Τι αφαίρεσαν – Οι περιοχές

Συνολικά αφαιρέθηκαν 5.850 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τιμαλφή εκτιμώμενης αξίας άνω των 50.800 ευρώ, καθώς και τρία κυνηγετικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά έγγραφα.

Οι υποθέσεις εξιχνιάστηκαν σε Εγλυκάδα, Εργατικές Κατοικίες, Περιβόλα, Ψαροφάι, Σαραβάλι, Ρωμανό, Ρυάκι Ελεκίστρας, Λυκοχωρό, Μιντιλόγλι, Άνω Καστρίτσι και στην Πατρών – Κλάους.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές, ληστεία με άσκηση σωματικής βίας, εμπρησμό, παράβαση του νόμου περί όπλων και παραμέληση εποπτείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.