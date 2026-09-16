Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών

Στην Πάτρα συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών βρήκαν στην κατοχή του:

594 γραμμάρια κάνναβης

τρία δενδρύλλια κάνναβης

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

κινητό τηλέφωνο

Η έρευνα στο σπίτι

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο έξω από την οικία του και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου κατασχέθηκαν συνολικά 594 γραμμάρια κάνναβης. Η ποσότητα ήταν χωρισμένη σε 11 ανισοβαρείς συσκευασίες.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Κέρδος περίπου 30.000 ευρώ

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παράνομο περιουσιακό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ανέρχεται περίπου στις 30.000 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Στον Εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Παράλληλα, κατασχέθηκε και μία μοτοσικλέτα, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία χρησιμοποιούνταν ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών.

Την προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.