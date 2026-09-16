Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απόλαυσε το παραδοσιακό μασουράκι της Χίου
Μια γλυκιά στιγμή από την πρόσφατη επίσκεψή της στη Χίο μοιράστηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δοκίμασε το παραδοσιακό μασουράκι, ένα από τα χαρακτηριστικά γλυκά του νησιού.
Μέσα από την ανάρτησή της, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε και στους Χιώτες της διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, συνεχίζουν να διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της ιδιαίτερης πατρίδας τους.
Η αναφορά αυτή ανέδειξε, παράλληλα, τους διαχρονικούς πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τη Χίο και την ελληνική ομογένεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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