Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απόλαυσε το παραδοσιακό μασουράκι της Χίου

Μια γλυκιά στιγμή από την πρόσφατη επίσκεψή της στη Χίο μοιράστηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δοκίμασε το παραδοσιακό μασουράκι, ένα από τα χαρακτηριστικά γλυκά του νησιού.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε και στους Χιώτες της διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, συνεχίζουν να διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της ιδιαίτερης πατρίδας τους.

Η αναφορά αυτή ανέδειξε, παράλληλα, τους διαχρονικούς πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τη Χίο και την ελληνική ομογένεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες.